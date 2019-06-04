26 лет назад, 4 июня 1993 года народ восстал против власти "Народный фронт"-"Мусават". Те, кто смог продержаться у власти всего 13 месяцев, по требованию народа были вынуждены уйти в отставку. Главная угроза над только что восстановленной государственной независимостью - недемократическая и непрофессиональная власть - была устранена. Благодаря возвращению Общенационального лидера Гейдара Алиева были ликвидированы хаос, анархия, произвол, дробящий страну сепаратизм, созданные правительством тандема ПНФ-"Мусават", обуздана экономическая рецессия и тотальный кризис, в стране были обеспечены стабильность и спокойствие, которых с нетерпением ожидал народ. Начался новый этап истории независимости и государственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампред - и исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Ахмедов напомнил, что благодаря титаническим усилиям Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился из находящейся на грани развала страны в сегодняшнюю, сильную, процветающую страну: "Представители прежней власти, которые когда-то довели Азербайджан до глубокого кризиса и гражданской войны, вновь начинают проводить клеветническую кампанию, надеясь, что стерли из памяти народа ужасы 1993 года. Как однажды поднятый флаг больше не спустился, потерпевшие однажды крах, никогда не смогут оправдаться".