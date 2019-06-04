Генеральная прокуратура Армении не получала каких-либо сведений из Чехии по вопросу экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна, передает Day.Az со ссылкой на VERELQ.

Так прокомментировала начальник Управления информации Генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян информацию о выдаче Армении задержанного в Чехии племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна.

Ранее ИАЦ "VERELQ" со ссылкой на чешский сайт Tyden.cz. сообщал, что городской суд Праги принял решение о выдаче Армении задержанного в Чехии племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна. Согласно источнику, окончательное решение о выдаче племянника экс-президента Армении на родину, согласно чешской законодательной практике, принимает министр юстиции республики Чехии Мария Бенешова.

Напомним, Нарек Саркисян был задержан в Праге в декабре прошлого года сотрудниками Интерпола и чешской полицией. Во время проверки документов он предоставил фальшивый паспорт Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. 28 декабря 2018 года запрос о его экстрадиции был направлен в Прагу.

Племянник экс-президента Армении находится в международном розыске с лета 2018 года. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков.