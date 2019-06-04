В Бакинском молодёжном центре состоялось второе заседание Наблюдательного совета Фонда молодёжи Азербайджана за текущий год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании обсуждалась повестка дня Наблюдательного совета фонда. Участники были проинформированы о Программе трудоустройства молодежи, Программе обучения за рубежом, программах GəncLik и YayFest, и о проделанной работе в первой половине 2019 года.

Затем был утвержден План действий Фонда молодёжи на 2019 год и определены темы для XII грантового конкурса молодежных организаций. Было принято решение об объявлении начала XII грантового конкурса с 4 июня 2019 года.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев, а также члены Наблюдательного совета: заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, заместитель министра образования Махаббат Валиева, заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Матин Керимли, председатель правления Общественного объединения "Поддержка интеллектуального развития молодежи" Сеймур Оруджев, председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Марьям Меджидова, заместитель исполнительного директора Общественного объединения "Молодежное движение Джаван" Мурад Агабейли и председатель молодежного общественного объединения "Мост в будущее" Сеймур Велиев.