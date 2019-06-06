Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении двух новых уголовных дел в рамках предварительного расследования злоупотреблений, допущенных в ходе разработки и реализации программы "Транспортный коридор Север-Юг".

Как сообщали армянские СМИ ранее, общий ущерб государству от злоупотреблений, выявленных при реализации данной программы, оценивается в 23,5 млрд. драмов (более 49 млн. долларов США).

По информации Новости-Армения, в частности, получены данные о том, что на некоторых участках транша-1 (Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак) директор субподрядчика, осуществлявшего работы по асфальтированию, с целью присвоения чужого имущества с ноября 2014 года по 6 июня 2016 года допустил существенные нарушения как в актах по приемке-сдаче и реализации работ, как и в налоговых счетах. В итоге заказчику была сдана работа не на объявленную сумму в 771 млн. драмов (около 1,6 млн. долларов), а на реальную стоимость в 556 млн. драмов (около 1,1 млн. долларов) и более низкого качества. В результате хищения средств из-за данной сделки государству нанесен ущерб в 215 млн. драмов.

На основании новых выявленных обстоятельств 24 мая 2019 года возбуждено новое уголовное дело по статьям о мошенничестве в крупных размерах, злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и так далее.

Возбуждено также дело по статьям о лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Ожидалось, что коридор "Север-Юг" общей протяженностью в 556 километров обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении и Грузии. То есть хотели как лучше, а получилось, как это обычно происходит в Армении, как всегда.

Изолированная оккупацией территорий соседнего Азербайджана Армения активно и безрезультатно ищет выходы во внешний мир.

На днях стало известно о планах по созданию очередной зоны свободной торговли. Уже не первой, но, думается, такой же не успешной и бессмысленной.

Новая свободная экономическая зона вскоре будет зарегистрирована в Армении, сказал агентству "АРКА" начальник управления инвестиционной политики министерства экономического развития и инвестиций Армении Ваагн Лалаян.

По его словам, заявка на создание СЭЗ уже представлена в министерство и в ближайшие недели она должна быть обсуждена.

"СЭЗ планируется построить за пределами Еревана, причем в его создании будут принимать участие, в том числе, и иностранные инвесторы", - загадочно уточнил Лалаян, воздержавшись от представления других подробностей проекта. И при этом страшно удивил, сообщив о повышенном интересе инвесторов к Армении.

Отметим, что на сегодня в Армении действуют четыре свободные экономические зоны СЭЗ "Альянс", "Меридиан", "Мегри" и еще одна, открытая недавно.

Особые надежды связывались с Мегринской СЭЗ, заявленной как региональная. Зона находится на границе с Ираном и начала строиться еще при прежнем режиме. Армянской стороной данная СЭЗ рекламируется как связующее звено между Ираном и пространством ЕАЭС. Однако в Армении до сих пор ищут и не могут найти ответ на вопрос, как именно страны Евразийского союза могут воспользоваться услугами армянских союзников, если ЕАЭС не имеет с Арменией общих границ, а потенциальные подступы перекрыты конфликтами. Страна, имеющая закрытые границы, априори не может быть связующим узлом, особенно когда речь идет о таких величинах, как Россия, Казахстан или Беларусь. Чтобы получить выгоды от СЭЗ в Мегри, партнерам Армении придется простаивать в многодневных пробках на российско-грузинском труднопроходимом КПП. Есть, конечно, прекрасный и удобный во всех отношениях путь через Азербайджан, но по понятным причинам рассчитывать на него армянская сторона не может.

Издание "Голос Армении" посвятил на днях Мегринской СЭЗ материал, в которой описал ситуацию, сложившуюся на сегодня в этой в некотором смысле Свободной экономической зоне.

"На территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Мегри", с которой связывались большие надежды, мертвая тишина. Строительные работы не идут, да и вообще ничего ровным счетом не происходит", - пишет издание.

Общая стоимость программы оценивается в $32 млн., и, как говорят, пока государство вложило в зону $1,5 млн., хотя и невооруженным глазом видно, что цифру уже пытаются вздуть, положив казенные деньги в свой карман.

Найти общий язык с государством частному бизнесу не удается, а правительство пока даже не может решить вопросы, связанные с таможней на КПП Мегри. Так что строить будут долго и, очевидно, строить будут плохо. А куда торопиться? - вопрошает "ГА". Все и так замечательно, как убеждает армян "народный премьер"...

Зульфугар Ибрагимов