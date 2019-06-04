Сегодня административный суд Франции вынес решение о том, что так называемая "хартия о дружбе", подписанная 22 октября 2018 г. между городом Арнувилль (департамент Вал-д'Уаз, рядом с Парижем) и оккупированным Ходжавендом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана аннулирована, как незаконная, не имеющая никакой юридической силы и противоречащая международным обязательствам Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, слушания начались 28 февраля и завершились 29 мая. Это первое решение французского суда в пользу Азербайджана с июня 2013 года, когда азербайджанская сторона обратилась к французскому правосудию, чтобы разрешить вопрос попыток марионеточного режима в Ханкенди легитимизировать незаконную оккупацию исконных азербайджанских земель в Нагорном Карабахе и семи районах вокруг него.

Есть все основания полагать, что данное справедливое решение французской Фемиды станет прецедентом для всех других незаконных "хартий о дружбе", заключённых представителями незаконного оккупационного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.