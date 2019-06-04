https://news.day.az/politics/1126165.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше Величество, передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны.
В такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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