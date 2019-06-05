На днях в Армении был с высокой степенью беспокойства поднят вопрос провала армянской стороной информационной войны вокруг карабахского конфликта. В мире все яснее понимают противоречие между международным законодательством и контактами с сепаратистами Карабаха. Все больше политиков, экспертов, журналистов и общественных деятелей, даже поддерживая Армению, стараются держаться подальше от оккупированных территорий Азербайджана. Достаточно напомнить, что известный телеведущий Владимир Познер, хотя и рассыпался в комплиментах Еревану, бравировал своим желанием съездить в оккупированный Карабах назло Баку, сделать это все-таки не решился.

Провал армянской пропаганды дает о себе знать и на более высоком уровне. И это результат сильной дипломатии и роста международного авторитета Азербайджана.

Накануне стало известно, что административный суд Франции вынес решение о том, что так называемая "хартия о дружбе", подписанная 22 октября 2018 года между городом Арнувилль (департамент Вал-д'Уаз, рядом с Парижем) и оккупированным Ходжавендом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана аннулирована, как незаконная, не имеющая никакой юридической силы и противоречащая международным обязательствам Франции.

Слушания по этому вопросу начались 28 февраля и наверняка проходили непросто, под серьезным давлением богатой и многочисленной армянской общины. На то, чтобы истина восторжествовала, потребовалось четыре месяца, но правда, как известно, всегда пробивает себе дорогу, и 29 мая "дружбе" между французским городом и оккупированным Арменией Карабахом был положен конец.

Это, конечно, серьезный удар по армянской диаспоре, армянской пропаганде и оккупанту-Армении. Это первое решение французского суда в пользу Азербайджана с июня 2013 года, когда азербайджанская сторона обратилась к французскому правосудию, чтобы разрешить вопрос попыток марионеточного режима в Ханкенди легитимизировать незаконную оккупацию исконных азербайджанских земель в Нагорном Карабахе и семи районах вокруг него. Первое и, думается, не последнее.

Армянская диаспора исторически сильна во Франции, армянство считает эту страну чуть ли не "второй Арменией", диктует правила и нагло подставляет Париж. К сожалению, местные власти, особенно среднего и низшего звена, часто дают повод задуматься о том, действительно ли они служат интересам своей страны, а не Армении.

Так что можно сказать, что азербайджанская дипломатия в этот раз побила армянство, в некотором смысле, на его поле.

Азербайджан неоднократно поднимал перед французской стороной вопрос недопустимости легитимации сепаратистского режима в оккупированном Арменией Карабахе путем установления связей между сепаратистами и городами Франции. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе своего последнего визита во Францию, состоявшегося в марте этого года, обсуждала на официальных встречах эту тему и довела до сведения французской стоны недопустимость подобных случаев.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с армянской общиной страны в феврале этого года отмечал, что подписание подобных хартий и налаживание связей французских городов с оккупационным режимом Карабаха противоречат национальным интересам, международным обязательствам Франции и правовым нормам.

Справедливости ради отметим, что "побратимство" с сепаратистским Карабахом устанавливают, как правило, заштатные города Франции. Например, "побратимом" Шуши являются Бур-дле-Валанс и Сент-Этьен, Ходжавенда - Ле-Пен-Мирабо, Агдере - Сарсель, Аскерана - Бук-Бел-Эр. Это все, чего удается достичь армянству, желающему хотя бы на таком уровне придать хоть какой-то статус незаконному образованию на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Арнувилля в этом списке уже нет. Есть основания полагать, что решение французского суда станет прецедентом для восстановления законности в отношении других "хартий" между Карабахом и городами Франции. Потому что вольность, с которой некоторые круги этой страны трактуют международное законодательство, не служит национальным интересам Франции. Подобные действия совершенно недопустимы для страны, называющей себя посредницей в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. И самое главное - они бьют по отношениям Франции с таким важным и ценным для нее партнером, как Азербайджан, терпение которого не бесконечно.

Зульфугар Ибрагимов