Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч с Азербайджаном на уровне МИД.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается встреч по линии министерства иностранных дел, в конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров посещал Баку. В этом году глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров дважды - пятого и 14 апреля был в Москве. Наши дипломаты поддерживают контакты на рабочем уровне. Мы, безусловно, настроены на продолжение практики проведения регулярных межмидовских консультаций", - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что между двумя странами поддерживается интенсивный политический диалог на различных уровнях и в различных форматах.

"Это не только двусторонний формат и не только взаимодействие на международных площадках, но и, например, формат встреч на высшем уровне Россия-Азербайджан-Иран. Работа этого формата будет продолжена. Я не могу в силу распределения наших функциональных обязанностей ее анонсировать. Но могу сказать, что этот формат активно развивается и он, безусловно, продолжит свою деятельность. Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч. Активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству с учетом того, что ее возглавляет министр экономического развития России и министр экономики Азербайджана. Между соответствующими ведомствами, которые они возглавляют, ведутся регулярные консультации в режиме обмена делегациями, видеоконференций и т.д.", - сказала Захарова.