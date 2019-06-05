Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ.

Как сообщили Trend в пресс-службе минобороны, 5 июня в российском городе Анапа состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В заседании принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает Day.Az.

Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили мемориал, воздвигнутый в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и, возложив венок и цветы, почтили память героев.

В ходе заседания были обсуждены различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ и предстоящие вопросы.