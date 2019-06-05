Совместный доклад ОАО "Азеркосмос" и министерства иностранных дел Азербайджана под названием "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки" распространен, как документ Генассамблеи, Совета Безопасности и опубликован на сайте ООН, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генсеку ООН, председателю Генассамблеи и председателю Совета Безопасности, отражающее подробности продолжающейся военной оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, позицию международного сообщества в отношении нарушения Арменией норм и принципов международного права, а также доводящий до внимания стран-членов ООН совместный доклад ОАО "Азеркосмос" и министерства иностранных дел Азербайджана под названием "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки".

Письмо Яшара Алиева, в которую включены ссылки на совместный доклад, резолюции СБ ООН и отчеты миссии ОБСЕ по установлению и оценке фактов на оккупированных территориях Азербайджана, было опубликовано на сайте Организации Объединенных Наций (https://undocs.org/A/73/881).