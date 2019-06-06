Армения не приняла участия в голосовании по резолюции, предложенной Грузией в ГА ООН "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южная Осетия/Грузия".

Как сообщает News.am, резолюцию поддержали 79 членов ассамблеи, а против проголосовали 15. На голосовании воздержались зафиксировать свою позицию 57 представителей.

Против резолюции проголосовали 15 стран: Беларусь, Бурунди, Коморские Острова, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Науру, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.

Не присутствовали на голосовании 39 стран, в том числе Афганистан, Армения и Туркменистан.

Никол Пашинян нашел выход, как не голосовать против единственного доступного Армении соседа и в то же время не оказаться предателем в глазах Москвы. Но причина вовсе не в том, что Ереван вдруг начал проводить самостоятельную политику. В этот раз резолюция была вынесена на голосование не только по инициативе Грузии, но и еще 45 стран-членов ООН, в том числе США. Проголосовать против в подобной ситуации было бы для Армении смерти подобно.

Напомним, что ранее Армения ежегодно голосовала против аналогичных резолюций.

Зульфугар Ибрагимов