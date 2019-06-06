Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент и член Бюро ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева участвуют в конференции, посвященной вопросам парламентского контроля в Тбилиси, которая проводится при поддержке ПА ОБСЕ, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторы мероприятия - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, парламент Грузии и Национальный институт демократии.

Модератором первой сессии на тему "Роль заседаний комитетов и пленарных заседаний в парламентском контроле" будет Азай Гулиев.

На других сессиях будут заслушаны и обсуждены доклады на различные темы.