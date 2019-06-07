В Баку по приглашению Фонда Гейдара Алиева приехала почетная делегация из Москвы - соратники Гейдара Алиева. В составе делегации люди, которые непосредственно окружали Гейдара Алиева в период его работы в Москве в 1982-1987 годах, сопровождали во время различных поездок по стране, следили за состоянием его здоровья, отвечали за его безопасность - заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя Совета министров СССР Владимир Ухов, помощник первого заместителя председателя Совета министров СССР Юрий Солодухин, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, телережиссер, бывший главный режиссер информационной программы "Время" Калерия Кислова, личный врач Гейдара Алиева Александр Бородкин, заместитель начальника личной охраны, сотрудник 9-го управления КГБ СССР Виктор Немушков, водитель, сотрудник 9-го управления КГБ СССР Владимир Тупицын, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как известно, общенациональный лидер Гейдар Алиев добился больших успехов, завоевал большой авторитет и признание также во время работы в Москве. Первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдар Алиев после успешной деятельности с 1969 по 1982 годы на посту главы республики был приглашен руководителем СССР, Генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым на работу в Москву, избран членом Политбюро ЦК КПСС, назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР.

Почетные гости из Москвы и супруга покойного личного телохранителя Гейдара Алиева Александра Иванова Ирина стали гостями АМИ Trend и поделились своими воспоминаниями о Гейдаре Алиева, который навсегда останется в их памяти и памяти миллионов людей как гениальная личность, вписавшая свое имя в историю народов, великий государственный деятель, обладавший феноменальными способностями и высокими человеческими качествами, добившийся потрясающих успехов.

От имени делегации Владимир Ухов, который с 1983 по 1987 годы был заместителем заведующего секретариатом первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева, поздравил Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с 15-летием Фонда и пожелал дальнейших успехов, а также выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за приглашение в Баку.

"Фонд Гейдара Алиева на протяжении 15 лет пропагандирует идеи Гейдара Алиева, успешно претворяя их в жизнь, уделяя особое внимание и заботу о социальной и культурной сфере не только в Азербайджане, но и за рубежом. Мы посетили могилу и почтили память Гейдара Алиева и его супруги, видного академика Зарифы Алиевой, а также Александра Иванова, который долгие годы в Азербайджане и Москве был личным телохранителем Гейдара Алиева, всегда вызывал наше уважение и был настолько любим в вашей стране, что его назвали "самым русским азербайджанцем".

Мы не только лично знали Гейдара Алиевича, но и способствовали его деятельности, были его помощниками. Для меня было большой честью работать с такой личностью. Он входил в высшее политическое руководство СССР и своей государственной деятельностью завоевал большое уважение миллионов людей. Гейдар Алиевич обладал особой харизмой, и это было от родителей и Бога. Везде, где он появлялся, все внимание переключалось на него, он притягивал к себе взгляды. Гейдар Алиевич был очень справедливым, энергичным, трудолюбивым и решительным человеком, тщательно все прогнозировал и всегда принимал верные решения, доводя до конца любое дело, которое начинал. Он никогда не искал спокойной жизни, а брался за самую трудную работу и всегда добивался успехов.

Гейдар Алиевич возглавлял государственные комиссии по расследованию и устранению последствий морских катастроф. В июне 1983 года теплоход "Александр Суворов" потерпел крушение, столкнувшись с пролётом моста через Волгу под Ульяновском, в результате чего погибли около двухсот человек. А в августе 1986 года пароход "Адмирал Нахимов" затонул в Новороссийской бухте в результате столкновения с балкером "Пётр Васёв". Жертвами катастрофы стали 423 человека. Это были трагические для страны события, но мужество, мудрость, самообладание и терпение Гейдара Алиева, его безмерная забота и внимание к семьям пострадавшим в те годы было выше всяких слов. Он очень переживал, почти не ел и не спал, лишь бы помочь людям! Ведь надо было решать на месте целый комплекс сложных задач в связи с катастрофой, общаться с родственниками погибших, успокаивать их, проводить активные меры по решению возникших серьезных проблем. Он никому из родственников погибших и пострадавших не отказывал во встречах, отвечал на вопросы тысяч людей и принимал необходимые решения, строго следил за выполнением принятых государством обязательств. Эти трагедии прошли через его сердце.

У него было необыкновенно душевное отношение к людям, простым гражданам. В течение года ему поступали тысячи писем со всей страны, большая часть из Азербайджана. С большинством писем Гейдар Алиевич ознакамливался лично, и ни одно не оставалось без ответа, он давал поручения, которые немедленно исполнялись. Во время работы в Москве он всегда интересовался тем, что происходит в Азербайджане. Гейдар Алиевич очень любил родной край и делал все для его процветания, направлял соответствующие письма главе республики Кямрану Багирову и давал ценные советы для дальнейшего развития Азербайджана. Я видел много руководителей, но Гейдара Алиевича простые люди всегда любили искренне, всем сердцем и душой".

Александр Бородкин, который с 1987 по 1991 годы был личным врачом Гейдара Алиева, отметил, что Гейдар Алиев всегда был в хорошей физической форме и отличался огромной работоспособностью.

"Гейдар Алиев был феноменальной личностью, а его работоспособности можно было только позавидовать. Это был удивительный человек - очень интересный, высокообразованный, интеллигентный, заботливый, душевный и доброжелательный! К сожалению, я был свидетелем очень тяжелого периода жизни Гейдара Алиева, когда 11 мая 1987 года у него произошел обширный инфаркт, и он был срочно госпитализирован в Объединенную спецбольницу 4-го управления минздрава СССР. Шесть месяцев мы провели в больничных условиях. Даже в таком тяжелом состоянии он меньше всего думал о себе, а говорил мне, чтобы я внимательно наблюдал за здоровьем членов его семьи, детей и внуков. У Гейдара Алиевича был огромный объем работы, он курировал сферы машиностроения, транспорта, связи, легкую промышленность, культуру, образование, возглавлял различные комиссии. Как только он немного поправился, через пару недель стал приглашать сотрудников, устраивал в больничной палате совещания, давал указания. Через полгода после инфаркта Гейдар Алиевич полностью восстановился и мог работать в прежнем режиме, а решение Горбачева в октябре 1987 года отстранить Гейдара Алиева от всех занимаемых постов "по состоянию здоровья" было несправедливым и очень тяжело сказалось на нем. Ведь он так много сделал для страны, у него было невероятное стремление и умение работать. Несмотря на то, что Гейдара Алиева вот таким образом отправили на пенсию, я оставался его личным лечащим врачом, пока он не уехал в Азербайджан. Тогда республика была в очень тяжелом положении, он сильно переживал из-за происходивших в тот период в стране событий, особенно в Нагорном Карабахе. Вернувшись в Азербайджан, Гейдар Алиевич продолжил свою неустанную деятельность, предотвратил в республике хаос и сделал все для развития и дальнейшего процветания страны".

Владимир Тупицын - сотрудник 9-го управления КГБ СССР, работал в гараже особого назначения, который обслуживал глав государств, членов Политбюро, председателя и заместителей Совета министров. С 1982 по 1990 годы был водителем Гейдара Алиева. Он отметил, что Гейдар Алиев был воистину великим государственным деятелем, которого невозможно забыть.

"Гейдар Алиевич всегда с огромным уважением относился к своим сотрудникам, был человеком очень требовательным, но в то же время заботливым. С первых дней работы Гейдара Алиевича в Москве я был вместе с ним, мы много ездили по всему Союзу. С ним было очень приятно общаться, это был человек с большой буквы, очень тактичный, внимательный, отзывчивый и жизнелюбивый. Гейдар Алиевич был очень трудолюбивым человеком, пользовался большим авторитетом среди коллег и искренней любовью народа. Он очень любил Азербайджан, и когда мы ездили по регионам республики, всегда просил остановиться, чтобы лично пообщаться с людьми, узнать их настроение, как они живут и работают, помочь в решении проблем. Он всегда был очень добродушным, улыбчивым, проявлял большое внимание и заботу о людях, всегда старался помочь. Он был очень ответственным, мудрым политиком. Его всегда и везде очень радушно встречали, он притягивал к себе своей харизмой. Гейдар Алиевич очень любил свою семью, детей и внуков, старался свободное время, которого у него было очень мало, проводить вместе с ними".

93-летняя Калерия Кислова - лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России, отмечена множеством государственных наград. За свою многолетнюю деятельность она претворила в жизнь множество значимых проектов, работала с Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, но именно Гейдар Алиев остался в ее памяти не только великой личностью, но и большим другом, который помогал в самые тяжелые моменты жизни.

"Я работала с первыми лицами государства, первыми секретарями и членами Политбюро СССР, руководителями республик, но Гейдар Алиевич был особенным, с ним было легко и интересно работать, потому что он был воплощением душевности и благородства, обладал самыми высокими человеческими качествами. И в этом я убеждалась на протяжении всей жизни. Впервые познакомилась с ним в Баку в 1978 году, когда была главным режиссером программы "Время" и личным режиссером Леонида Брежнева, который готовился к визиту в столицу Азербайджана. В двенадцать часов ночи зампред азербайджанского телерадиокомитета Эльшад Гулиев пригласил нас во Дворец имени Ленина (ныне Дворец Гейдара Алиева), где Гейдар Алиевич собрал коллектив, который готовил встречу Генерального секретаря ЦК КПСС. В том числе была приглашена и наша съемочная группа Центрального телевидения. Единственной женщиной на этом мероприятии была я. Во время беседы Гейдар Алиев подошел ко мне и, улыбнувшись, сказал: "Калерия, давайте знакомиться". Для меня это было неожиданностью - я привыкла к другому отношению со стороны государственных чиновников, официальному и сухому. А здесь первый секретарь Компартии Азербайджанской ССР оказался очень приветливым и простым человеком. Каково же было мое удивление, когда Гейдар Алиевич стал задавать мне чисто профессиональные вопросы по телесъемкам! Он попросил рассказать и продемонстрировать готовность аппаратуры, с какого ракурса снимает каждая камера. Операторов в зале не было, мы вместе просмотрели все шесть камер, и я лично показывала, как будет идти трансляция. Более того, затем мы на его автомобиле объездили весь маршрут предстоящего передвижения кортежа Леонида Брежнева по улицам города, где были расставлены камеры. По пути он с такой любовью говорил об Азербайджане, что мне казалось, что нет лучше места на Земле. Гейдар Алиевич лично все посмотрел, давал настолько профессиональные наставления для более удачного места для съемок, что я была просто поражена его знаниям в области телевидения! Это был очень внимательный и удивительный человек, он с большим уважением относился к журналистам и творческим личностям. Он также организовал для нас путешествие по интересным местам республики, и я воочию убедилась в том, с какой любовью обычные люди относились к Гейдару Алиевичу. После того, как Гейдар Алиев занял пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, я часто ездила с ним в различные регионы Союза и столицы республик - Тбилиси, Алма-Ату, Киев и т.д., и опять же видела, как тепло встречали его люди, с каким большим вниманием и заботой относился к ним Гейдар Алиев. Это были неописуемые чувства! Он жил только ради страны и благополучия народа! А чтобы узнать правду о жизни народа, он постоянно и очень тепло общался с людьми, давал поручения, всегда помогал. Вот поэтому его любили миллионы обычных людей!

Мы с ним по работе объездили весь СССР, и каждый раз я убеждалась в том, какой это трудолюбивый, искренний, открытый и добрый человек, ведь он к каждому относился с отеческой заботой. В самые тяжелые моменты жизни он приходил на помощь, даже когда его об этом не просили. В 1981 году один за другим ушли из жизни мои родители, которые жили в Новосибирске. Первым мне позвонил Гейдар Алиевич, предложив помощь. Никто из моих московских руководителей, с которыми я дружила, и которые знали о моем тяжелом состоянии, не выразил желания помочь. Более того, Гейдар Алиевич однажды фактически спас моего 14-летнего сына, у которого случился приступ аппендицита. Его увезли в институт Склифосовского и, обвинив в симуляции, отправили домой. На следующий день у сына лопнул аппендикс, и он без сознания был доставлен в больницу. Операция длилась шесть часов, и сын был помещен в реанимацию, он был на грани жизни и смерти. Случайно, через своего начальника личной охраны Александра Иванова, узнав о случившемся, Гейдар Алиевич распорядился оказать немедленную помощь. Причем это было поручено в такой строгой форме - несколько раз в день докладывать в приемную о состоянии здоровья моего сына, что лично министр здравоохранения приехал и привлек к лечению лучших врачей. Но и это не все. Однажды, когда я сама серьезно заболела, он отправил ко мне своего личного врача, который вылечил меня всего за три дня. И, что самое интересное, вернувшись, доктор рассказал не только о моем состоянии здоровья, но и тяжелых жилищных условиях. Гейдар Алиевич сразу же распорядился выделить мне квартиру. Никогда и никто из всех представителей руководства, с которыми я работала, не сделал для меня так много, сколько сделал Гейдар Алиев. Вот такой это был человек - внимательный к людям и с огромной любовью к Родине. Прошло много лет с тех пор, как его не стало, но он всегда живет в наших сердцах. Мы вновь приехали в Баку, те, кто с ним работал, те, кто еще остался жив, те, кто и поныне встречается и отмечает день памяти - 12 декабря и день его рождения - 10 мая. Мы - команда Гейдара Алиевича!"

Виктор Немушков работал в личной охране Леонида Брежнева, а с января 1983 по май 1988 года был заместителем начальника личной охраны Гейдара Алиева, сотрудником 9-го управления КГБ СССР.

"Когда Гейдар Алиев приехал на работу в Москву, мы знали, что до того, как он приступил к руководству Азербайджаном, около тридцати лет он работал в спецслужбах, был председателем КГБ республики в звании генерал-майора. Поэтому он очень хорошо знал нашу работу и первым поинтересовался нашей деятельностью. Наша команда отвечала за безопасность Гейдара Алиева, и это было очень ответственной задачей. Дело в том, что во время своих поездок он часто выходил к людям, общался с ними, чтобы получить более достоверную и объективную информацию, правильно оценить ситуацию и предпринять дальнейшие шаги, непосредственно вникал во все проблемы трудящихся и старался помогать. Прямо на месте он давал указания соответствующим лицам для решения проблем. Мы всегда видели то, какой любовью людей и почтением он был окружен и в Азербайджане, и в других республиках Советского Союза. Конечно, для охраны это было непростой работой, когда член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР находился среди большого количества людей. Но с ним мы всегда чувствовали себя более уверенно, многому учились у настоящего профессионала, который прошел большой жизненный путь и обладал огромным опытом организации процесса работы. Он с большим уважением относился к нам - охране. В свою очередь, мы всегда старались достойно выполнять задачи, которые перед нами ставил Гейдар Алиев".

Александр Иванов (1950-2017) долгие годы работал в 9-м отделении при пятом управлении Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР в подразделении, занимавшемся обеспечением личной безопасности кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева, а позднее возглавлял личную охрану Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Александр Иванов в одном из своих интервью вспоминал: "Я начал работать с Гейдаром Алиевым, когда мне было 27 лет, по существу, еще молодой парень. Но я благодарен Богу, что не только обеспечивал безопасность великого политика Советского Союза. Его отношение к людям, его отношение к семье не могли не отразиться и на моих личных, бытовых и семейных делах. Надо окончить несколько профессиональных вузов, чтобы впитать мудрость этого человека. Больше всего мне запомнились его требовательность к своему окружению, профессионализм, преданность своему делу, доброта, понимание, вера в людей и, в первую очередь, в свой народ. Все это переполняет меня чувствами".

Супруга покойного Александра Иванова Ирина Иванова отметила, что главным этапом в жизни Александра Иванова была работа с великой личностью - Гейдаром Алиевым.

"Саша всегда говорил, что работа с такой личностью, как Гейдар Алиевич, человеком чести и достоинства, необыкновенно справедливым, очень строгим, требовала большой ответственности. За долгие годы работы с Гейдаром Алиевичем Саша очень многое перенял у него - высокий профессионализм, умение правильно организовать работу, отношение к окружающим. Они часто посещали различные культурные мероприятия, что помогло тесному приобщению Саши к искусству. Я очень хорошо помню один момент, когда однажды в Баку мой старший сын, будучи солистом детской музыкальной школы, выступал на концерте в честь 60-летия КГБ. На этом вечере выступали именитые личности, но Гейдар Алиев обратил внимание именно на него - сын аккомпанировал скрипачу. После выступления он долго аплодировал и спросил: "А кто этот маленький музыкант?". Ему ответили - "Это сын Саши Иванова". И с тех пор он все время спрашивал: "А как там наш музыкант?". Гейдар Алиевич был очень внимательным человеком и высоко ценил культуру и искусство. Он был очень принципиальным человеком, необыкновенно интеллектуальным, курировал очень много министерств во время работы в Москве и проявлял такие знания во всех областях и высокий профессионализм, что все поражались. Он был очень трудолюбивым человеком. Даже будучи тяжело больным в Москве, он не переставал работать. Его ничто не могло сломить, и даже когда к нему крайне несправедливо отнеслись. Он вернулся в Азербайджан и возродил эту страну, поднял экономику и помог стране завоевать политический авторитет на международной арене. Мой супруг был очень предан Гейдару Алиевичу, и вся его жизнь была наполнена смыслом служения этой личности. Память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах миллионов людей, и тот факт, что такая почетная делегация - его соратники приехали из Москвы и поделились теплыми воспоминаниями, является очередным тому свидетельством".