Армения регулярно прибегает к различным провокациям для легитимации существующего статус-кво. Это подтверждают попытки политико-правовой идентификации административных территорий на оккупированных землях Азербайджана в странах с сильным армянским лобби.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

"Известно, что недавно была подписана "Хартия о дружбе" между французским городом Арнувиль (фр. Arnouville) и оккупированным районом Азербайджана Ходжавенд. Естественно, этот факт, как и предыдущие, был взят под контроль в Азербайджане, были приняты эффективные меры для аннулирования соглашения. В результате, Азербайджан добился объективного решения проблемы в юридическом русле. Таким образом, административный суд Франции аннулировал "хартию"", - сказал Бабаоглу.

Он отметил, что в такой стране как Франция с влиятельным армянским лобби, это, безусловно, считается успехом. Однако есть и другие важные аспекты этой истории, в частности, рождение правового прецедента: "Обоснование судом своего решения незаконностью "документа", противоречащего французскому праву и международным обязательствам Франции, создает возможность его применения в качестве прецедента к другим аналогичным делам, причем, не только во Франции, но и в других странах Евросоюза. Известно, что в ходе недавнего визита во Францию Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратила внимание правительства этой страны на похожие случаи, отметив недопустимость подобных фактов. Вскоре мы стали свидетелями справедливого решения французского суда".

Таким образом, по словам Бабаоглу, французский суд своим решением создал по отношению к Нагорному Карабаху справедливый прецедент. "Азербайджан и в дальнейшем будет активно защищать свои права и добьется освобождения своих оккупированных территорий", - заявил Бабаоглу.