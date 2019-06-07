Делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахира Панахова находится с визитом в Казахстане для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов страны, которые состоятся девятого июня.

В рамках визита по приглашению председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева планируется встреча Панахова с ним и другими официальными лицами, обсуждение перспектив развития сотрудничества высших избирательных органов обеих стран. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦИК Азербайджана.

Азербайджанские наблюдатели в день выборов будут работать на избирательных участках столицы Нур-Султан и в регионах.