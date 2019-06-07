Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Дня Рождения Королевы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.