https://news.day.az/politics/1126967.html Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Елизавету II
Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Елизавету II
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше Величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Дня Рождения Королевы.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
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