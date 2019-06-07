Изменение отношения Франции к реалиям Азербайджана, вопреки усилиям сильной армянской диаспоры, является результатом успешной внешней политики нашего государства, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев, передает Day.Az.

Хамзаев отметил, что государство-оккупант Армения не в силах противостоять историческим фактам и больше не может обманывать мировое общество с помощью кампании черного пиара, ведущейся против Азербайджана.

"Такое влиятельное государство, как Франция, признавшее так называемый "геноцид армян" без какого-либо расследования, приняло решение в пользу нашей страны. Французский суд отменил незаконную и не имевшую юридической силы "Хартию дружбы", подписанную 22 октября 2018 года между сепаратистским режимом Нагорного Карабаха и городом Арнувиль.

Вопреки существенному влиянию армянской диаспоры на события во Франции, решение, принятое в пользу нашей страны, является одним из примеров краха пресловутой пропагандистской политики армянского лобби, полной коварства и клеветы.

Армения, живущая надеждами перенести "победы", достигнутые на поле боя, в дипломатическую сферу, должна понять, что, демонстрируя агрессию против соседней страны, оккупировав ее территорию, осуществив этническую чистку и уничтожив города и деревни, вовсе не побеждает. Фактически, Армения, которая намного отстаёт от Азербайджана как по уровню внутренней, так и внешней политики, нанесла большой ущерб социально-экономическому развитию и материальному благосостоянию своего же населения. Сегодняшнее решение французского суда является достойным ответом попыткам Армении легитимировать сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Имея сильную армию и постоянно развивающуюся оборонную промышленность, способное силой освободить наши земли от оккупации азербайджанское государство неоднократно доказывало свою приверженность мирной политике и мирному пути освобождения оккупированных земель. Азербайджан и в будущем продолжит активную защиту своих прав и обязательно добьется освобождения территорий. Потому что независимый Азербайджан является легитимным государством, стоящим на страже мира и верным принципам международного права", - сказал депутат.