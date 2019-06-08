"Министерство иностранных дел", созданное сепаратистским режимом на оккупированных азербайджанских территориях, вновь выдвинуло глупые и необоснованные претензии по поводу того, что в Азербайджане пропагандируется ксенофобия и навязывается идея о том, что армяне всего мира являются врагами.

Говоря о проведенной в Баку финальной игре Лиги Европы УЕФА, сепаратистский режим пытается связать это с невозможностью приезда в Баку футболиста клуба "Арсенал" армянского происхождения Мхитаряна и армянских болельщиков. Противоположная сторона вновь показала свое лицо, политизируя престижное спортивное соревнование, вопреки принципам главной европейского футбольной структуры - УЕФА".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в заявлении главы азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева в связи с комментарием "министерства иностранных дел" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

В заявлении отмечается, что армянские спортсмены и спортсмены армянского происхождения не раз участвовали в проводимых в Азербайджане спортивных соревнованиях. Страну посещали даже армянские парламентарии и другие армянские делегации. Они не столкнулись с какими-либо проблемами:

"Армения не понимает, что главный вопрос в корне проблемы - продолжающаяся против Азербайджана политика военной оккупации и агрессии. Армянская сторона, совершившая самый большой геноцид во время армяно-азербайджанского конфликта, забыв об ужасах, убийствах сотни мирных жителей, женщин, детей и стариков, не понимает, что разоблачает таким образом себя, раздувая вокруг футбольного турнира "дешевое шоу"?! На каком основании Армения, совершившая Ходжалинский геноцид в отношении мирных азербайджанских граждан, обвиняет нашу страну в пропаганде ксенофобии?! Будучи жертвой расовой дискриминации, этнической чистки и дискриминации в результате военной агрессии Армении, довожу до сведения сепаратистского режима, что прежде чем обвинять Азербайджан в пропаганде ксенофобии в отношении армян, противоположная сторона пусть попытается понять разницу между моноэтнической Арменией и нашей страной, где свободно и благополучно живут различные этнические меньшинства, в том числе десятки тысяч армян. Это можно разглядеть невооруженным глазом, достаточно сравнить простые статистические данные и другие показатели. Ксенофобия и этническая ненависть к азербайджанцам пропагандируются в Армении на государственном уровне. В результате этого азербайджанцы уже около 30 лет не могут вернуться на свои земли, где подверглись этнической чистке".