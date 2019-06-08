Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Созе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем Португалии. Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.