https://news.day.az/politics/1127212.html Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Созе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем Португалии. Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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