В Баку в рамках Программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведена самооценка второго уровня (SEL-2) по "Воспрещению действий в море" с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, заявленной в Объединение совместных сил.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

Основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, заявленной в Объединение совместных сил, со стандартами Североатлантического альянса.

Проведенное учение в то же время является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году.