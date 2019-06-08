https://news.day.az/politics/1127222.html ВМС Азербайджана провели учения по стандартам НАТО - ФОТО - ВИДЕО
ВМС Азербайджана провели учения по стандартам НАТО - ФОТО - ВИДЕО
В Баку в рамках Программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведена самооценка второго уровня (SEL-2) по "Воспрещению действий в море" с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, заявленной в Объединение совместных сил.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
Основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, заявленной в Объединение совместных сил, со стандартами Североатлантического альянса.
Проведенное учение в то же время является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году.
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