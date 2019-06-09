Решение французского суда об отмене незаконной "Хартии дружбы", подписанной ранее между сепаратистским режимом, созданном на оккупированных территориях Азербайджана, и французским городом Арнувиль, заслуживает высокой оценки.

Об этом сказала в воскресенье Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан " Сона Алиева, передает Day.Az.

Алиева отметила, что этот факт дает основание говорить, что суды этой страны также отменят другие незаконные "хартии", заключенные режимом, созданном Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

"Конечно, не случайно, что французское общество, в том числе, суды страны демонстрируют недоверие армянской лжи. Усиление влияния Азербайджана на международной арене, его растущая роль в углублении регионального и глобального сотрудничества, а также в обеспечении энергетической безопасности Европы, оказывают свое влияние на укрепление позитивного имиджа нашей страны. Азербайджан также активно работает над тем, чтобы объективно донести реалии до мирового сообщества и, тем самым, пресекает распространение лжи армянского лобби в глобальном масштабе", - сказала она.