Всемирный банк (ВБ) рад сотрудничать с правительством Азербайджана в реализации многих реформ. Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембо.

"Я хотела бы подчеркнуть реформы в ключевых областях. В их числе реформы по улучшению инвестиционного климата и в ведении бизнеса. Они позволили Азербайджану добиться прогресса в рейтинге "Doing Business" ВБ. Это охватывает такие показатели, как время на создание бизнеса, на получение доступа к лицензиям, к электроэнергии и всему прочему, необходимому для функционирования бизнеса. Азербайджан очень хорошо справился с этой задачей. И в рейтинге "Doing Business" страна переместилась с 57 на 25 место. Азербайджан вошел в десятку стран осуществивших наиболее успешные реформы", - сказала Тембо.

Региональный директор отметила, что Всемирный банк рад наблюдать и реформы в финансовом секторе Азербайджана.

"Как вы знаете, два года назад в Азербайджане произошел ряд потрясений, связанный с банковским сектором, и около 11 банков потерпели крах. Но правительство смогло провести реформы, которые возродили финансовый сектор. Это способствует росту экономики. Всемирный банк поддерживает и инвестирует в такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, транспорт, развитие человеческого потенциала, здравоохранение, образование. ВБ также оказывает поддержку людям в сельских регионах, в особенности женщинам, для развития предпринимательской деятельности, чтобы население могло получать доходы и улучшило качество своей жизни. Уровень бедности резко снизился. Мы очень рады, что немногие оставшиеся среди малоимущих вскоре будут выведены из-за черты бедности", - добавила Тембо.