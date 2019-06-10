В то время, как купивший себе свободу брат Сержа Саргсяна Сашик беспроблемно пересекает границу Армении, находясь под следствием, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову приходится несладко. Как сообщают армянские СМИ со слов его адвоката Миграна Погосяна, армянские пограничники не разрешили бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, обвиняемому в Армении в свержении конституционного строя, выехать в Грузию. Помимо "свержения конституционного строя", бывшему генсеку вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

Скандал вокруг Хачатурова возник после того, как генеральный секретарь ОДКБ был арестован в Ереване. Такое поведение армянских властей вызвало недовольство союзников, в результате Армения потеряла пост генсека.

Хачатуров направлялся в свой родной город Тетри-Цкаро в Грузии по личным делам. Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе, сказал адвокат агентству Sputnik Армения.

По словам Погосяна, еще до отъезда Хачатурова его защита обратились в суд для получения специального разрешения, которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и пересечение границы.

"Тем не менее, сотрудники погранслужбы не пустили Хачатурова, проигнорировав официальное разрешение суда, копия которого была при нем", - отметил адвокат.

Он добавил, что о проблеме незамедлительно проинформировали омбудсмена Армении.

"Сейчас защитник прав человека пытается выяснить законность запрета на выезд. Очевидно, что изначально должностные лица Армении, ограничивая передвижение Хачатурова, превысили свои полномочия, и после получения решения суда о снятии запрета, не предприняли мер по исполнению этого решения. Мы будем последовательны, чтобы все виновные понесли наказание", - сказал адвокат.

Адвокат Хачатурова вместо привлечения правозащитников, лучше бы обратился к ситуации с вышеуказанным Сашиком Саргсяном, и выход нашелся бы сам собой Проходя по серьезному уголовному делу о присвоении и коррупции в крупных размерах, Сашик тем не менее свободно пересекает границу Армении. Причина в откупе в размере почти 19 миллионов долларов, которыми он "поделился" с государством.

Султан Керим