Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась в АМИ Trend.

"В настоящее время процесс делимитации российско-азербайджанской границы завершен", - сказал он.

В рамках предстоящей встречи стороны обсудят все вопросы, связанные с демаркацией российско-азербайджанской границы, сказал посол.