https://news.day.az/politics/1127577.html Посол РФ о демаркации азербайджано-российской границы
Посол РФ о демаркации азербайджано-российской границы
Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась в АМИ Trend.
"В настоящее время процесс делимитации российско-азербайджанской границы завершен", - сказал он.
В рамках предстоящей встречи стороны обсудят все вопросы, связанные с демаркацией российско-азербайджанской границы, сказал посол.
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