Мужчина в присутствии 7-летней дочери пригрозил поджечь себя напротив офиса ООН в Ереване.

По информации Sputnik Армения, инцидент произошел минувшей ночью. Один из очевидцев вызвал полицию, затем дежурившие поблизости сотрудники патрульной службы отговорили его от этого шага и отобрали у него бутылку с бензином, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отец с дочерью были доставлены в полицию. Согласно некоторым сведениям, 50-летний житель Армавира хотел покончить жизнь самоубийством из-за того, что его дочь имеет проблемы со здоровьем, а он не может ей помочь.

Напомним, что несколько дней назад бывший военнослужащий-контрактник Мхитар Алумян решил прибегнуть к радикальному шагу.

"Другого выхода у меня нет, утром в понедельник полью на себя бензин и пойду к зданию министерства обороны, совершу самосожжение, пусть все это закончится", - сообщил он о своем решении Panorama.am.

По словам Алумяна, он несколько дней назад по призыву министра обороны Давида Тонояна прекратил голодовку, которую проводил напротив здания минобороны РА. Министр дал ему 60 тыс. драмов и, по рассказу Алумяна, пообещал, что ему предоставят жилье, найдут работу.

"Прошло уже несколько дней, звоню, чтобы узнать, на какой стадии вопрос, абсолютное молчание. Раз уж так, пусть поступают, как знают, я, в свою очередь, буду поступать так же", - сказал бывший военный.

По словам Алумяна, большую часть времени в году он проводил на боевых позициях, оставляя дома несовершеннолетних детей одних.