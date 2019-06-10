15 июня для азербайджанского народа - очень важная дата, поскольку с нее начался, можно сказать, новый отсчет, новый период в истории Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По словам политолога, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, несомненно, был человеком, который смотрел в далекую перспективу. И потому те действия, которые были предприняты им при возвращении к власти в Азербайджане, заложили основу как внутренней, так и внешней политики страны и основы ее экономического процветания.

"С приходом к власти Гейдара Алиева активизировался процесс по принятию новой Конституции. Она была принята в 1995 году и определила основные направления государственного устройства на годы вперед. Это очень прогрессивный документ, который не теряет своей актуальности и сегодня. На тот период многие положения были новыми для азербайджанского общества. Благодаря настойчивости Общенационального лидера, в Конституцию были включены очень принципиальные вопросы, которые сегодня цементируют фундамент независимого Азербайджана. В частности, в Основном законе был зафиксирован в качестве единственного государственного азербайджанский язык, нашли отражение принципы азербайджанства, являющегося государственной идеологией. Конституция открыла широкие возможности для развития как отдельных личностей, так и общества в целом, закрепила мультикультуральные ценности. Все это было осуществлено благодаря тем рекомендациям, которые были даны Гейдаром Алиевым", - сказал Велизаде.

После возвращения к власти Гейдара Алиева была заложена база сегодняшней успешной внешней политики Азербайджана, подчеркнул наш собеседник. В частности, при Гейдаре Алиеве Азербайджан начал активизировать отношения с ведущими государствами мира и региона, была создана политико-правовая база, которая сегодня является основой для строительства прочных и равноправных отношений Азербайджана с различными государствами и центрами силы.

Ильгар Велизаде также напомнил, что формирование внутренней и внешней политики Азербайджана проходило в непростых условиях армянской оккупации и внутриполитической дестабилизации. Гейдару Алиеву удалось приостановить военные действия и потери. Именно при нем был заложен фундамент переговорного процесса, благодаря его настойчивости сепаратистам был закрыт путь к участию в переговорах и был сформирован нынешний формат Минской группы. Позитивное влияние этого шага ощущается и сегодня. Благодаря Общенациональному лидеру была полностью исключена возможность легитимизации сепаратистского режима в любой форме, отметил азербайджанский политолог.

"В целом, говоря о Гейдаре Алиеве и его вкладе в развитие азербайджанской государственности, построение политических и экономических основ страны, стоит отметить, что в тот период многие предпринятые им шаги и действия были в новинку участникам политических процессов и не все, наверное, полностью осознавали их значение. Но в последующие годы эффективность этих шагов была подтверждена на практике.

И сегодня, спустя годы говоря о 15 июня 1993 года, мы все четче осознаем для себя тот факт, что если бы в тот период к власти в Азербайджане пришли другие силы, наша жизнь была бы совсем иной, ситуация вокруг страны была бы тоже другой, не было нынешнего развития, не были бы реализованы масштабные трансрегиональные проекты, истоки которых связаны с возвращением к власти Гейдара Алиева. Мы бы жили сегодня совсем в другой и мрачной реальности", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева