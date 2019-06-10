К лету 1993 года Азербайджан стоял на пороге гражданской войны в условиях армянской агрессии. Это был критический момент для страны, и преодолеть его помогло возвращение к власти Гейдара Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам парламентария, к тому времени обнаружилась полная несостоятельность администрации тогдашнего президента Абульфаза Эльчибея. Тандем НФА-Мусават раздирали внутренние противоречия и интриги. Недостаток управленческого опыта лидеры этой власти безуспешно пытались компенсировать националистической и патриотической риторикой и опорой на подчиненные вооруженные структуры.

Неспособность остановить наступление армянских вооруженных сил, резкое ухудшение социально-экономического положения населения подорвало первоначальное доверие народа к власти. В результате в Азербайджане усилились партикуляристские и сепаратистские тенденции, на местах утверждалось безвластие, анархия и хаос, отметил наш собеседник.

"Мы стояли на пороге гражданской войны в условиях агрессии со стороны Армении. Внешние силы вынашивали планы если не полной фрагментации Азербайджана, то превращение его в рыхлую конфедерацию, покорную внешним протекторам.

Такие планы реализовывались и в соседней Грузии, которую от гражданской войны и распада спас многоопытный политик советской формации Эдуард Шеварднадзе. В Таджикистане гражданская война унесла 200 тысяч человек и была погашена в результате вмешательства российских войск и формирований, поддержанных соседним Узбекистаном.

Заслуга Общенационального лидера Гейдара Алиева в том, что он погасил угрозу гражданской войны одной лишь силой своего авторитета, прямым обращением к народу. Он локализовал анархические группы, подавил инициированные извне сепаратистские поползновения, восстановил управляемость государства, навел порядок и безопасность в стране. Важным является то, что Гейдар Алиев добился этого при минимальных жертвах и без иностранного вмешательства. Огромной его заслугой стали остановка военных действий и последующее подписание "Контракта века", что стало предпосылкой к экономическому возрождению Азербайджана и укреплению геополитических позиций нашей страны", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева