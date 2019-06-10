Сотрудники полиции несколько минут назад подвергли приводу в отделение основателя общественной организации "Адеквад" Артура Даниеляна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщила агентству координатор организации Лилит Туманян, Даниелян был подвергнут приводу из офиса организации в связи со сделанным накануне заявлением во время пресс-конференции.

По мнению активистки, причиной задержания послужило то, что Даниелян во время пресс-конференции осудил отсутствие реакции властей по отношению к заявлению активиста Дживана Гаспаряна, который угрожал "размозжить голову" главе сепаратистов Карабаха Бако Саакяну.

"В связи с этим Даниелян в качестве примера, а не угрозы, заявил, что лично может сделать подобное заявление в адрес Никола Пашиняна. Подобный шаг правоохранительных органов мы считаем проявлением двойных стандартов и выборочного применения законов", - сказала она.

Туманян назвала недопустимым, чтобы правоохранительные органы игнорировали заявление Гаспаряна, однако подвергли Даниеляна приводу в наручниках.

"Подобное выборочное применение законов действующими властями недопустимо, и как бы они не старались представить все это в ином свете, это - явное политическое преследование", - подчеркнула она.

Накануне на пресс-конферeнции члены общественной организации "Адеквад" Артур Даниелян и Лилит Туманян обвинили полицию Армении в дезинформации и манипуляциях общественным мнением в связи с опровержением информации о нападении на члена оппозиционной общественной организации "Адеквад" Азата Адамяна.

Ранее оппозиционное движение "Адеквад" распространило заявление о задержании в ночь на 9 июня полицией 11 активистов. В сообщении было отмечено, что на днях премьер-министр озвучил угрозы в адрес "людей в черном" и сигнал мог быть обусловлен недавней акцией - шествием "Адеквадов" в черных футболках".