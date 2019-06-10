Делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в Нахчыван для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметим, что седьмого июня в Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами.

Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской АР и ВС Турции были подняты по тревоге и переброшены в район учений.

К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции. Отработка боевых навыков в ходе совместных операций.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами продлятся до 11 июня.