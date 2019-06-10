Уход с поста министра юстиции Артака Зейналяна вызвал серьезную озабоченность в армянском обществе. Большинство не верит в его "добровольность" и считает, что отставка Зейналяна является следствием кадрового погрома, вызванного неудачами правительства Никола Пашиняна. За все провалы премьера будут отвечать "стрелочники". Одним из них оказался глава Минюста, который на вопрос журналистов "почему?", ответил уклончиво и странно: "оценив информационные потоки".

Как пишет газета "Грапарак", внутренние опросы показывают не столь приятные для власти результаты. И чтобы удержать или повысить подобное снижение рейтинга, премьер-министр собирается осуществить широкомасштабные кадровые изменения. Кроме того, предпринимаются другие меры: "как последний вариант будут возбуждены дела против Сержа Саргсяна и нескольких олигархов".

"В этом причина того, что следственные органы стремительно проводят следственные мероприятия по 3 направлениям: первое - показания против него в рамках дела 1 марта, второе - апрельская война, и третье - дело Мегринской железной дороги. Более того, как передают наши источники, во "втором сотворении" революции на "подмостках" уголовных расследований окажется также близкое окружение Сержа Саргсяна", - пишет газета.