https://news.day.az/politics/1127685.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения с Саудовской Аравией и с СНГ
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения с Саудовской Аравией и с СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения "О сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соглашение было подписано седьмого апреля 2019 года в Эр-Рияде.
Глава государства также подписал закон об утверждении соглашения "О подготовке кадров для внутренних войск и органов внутренних дел (полиция) государств-участников Содружества независимых государств".
Соглашение было подписано 25 мая 2007 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Ялте.
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