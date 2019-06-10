МИД Азербайджана не признает так называемые "выборы" в Южной Осетии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на заявление пресс-службы МИД.

В заявлении говорится, что МИД Азербайджана признает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и не признает проведенные в Южной Осетии так называемые "выборы", являющиеся грубым нарушением международного права.