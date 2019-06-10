Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что министр сельского хозяйства Инам Керимов и помощник Первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов назначены членами Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".