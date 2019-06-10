https://news.day.az/politics/1127696.html Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»
Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что министр сельского хозяйства Инам Керимов и помощник Первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов назначены членами Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
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