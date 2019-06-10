Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "О внесении изменений в указ Президента Азербайджана №1206 "Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" от 23 января 2017 года".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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