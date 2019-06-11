Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар побывали в воинской части и Учебно-тренировочном центре отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в городе Нахчыван, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министры ознакомились с боевой подготовкой и социально-бытовыми условиями личного состава, осмотрели новое вооружение и военную технику, имеющуюся в распоряжении воинской части, а также объекты военной инфраструктуры.

Затем министры обороны посетили Военный лицей имени Гейдара Алиева в Нахчыване.

Гости ознакомились с военно-учебным заведением. Было подчеркнуто, что благодаря высокому вниманию и заботе руководства государства, в лицее были созданы условия, отвечающие современным требованиям. Наряду с образованием курсантов, их социальная защита и военно-патриотическое воспитание здесь также находятся в центре внимания.

Министры, встретившись с преподавательским составом и курсантами, ознакомились с условиями, созданными в учебном корпусе и общежитии.