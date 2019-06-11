Правительство Никола Пашиняна отвергло просьбу о финансовой помощи сепаратистам Карабаха.

Об этом пишет российский сайт rossaprimavera.ru со ссылкой на армянское издание "Политик".

Условием предоставления помощи была названа отставка секретаря так называемого "совбеза" Виталия Баласаняна.

Ранее СМИ сообщали, что глава сепаратистского режима Бако Саакян встречался с Баласаняном и предложил тому подать в отставку, объясняя необходимость такого шага тем, что таково требование властей Армении.

"Политику" стало известно, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. Источники издания расценивают сложившуюся ситуацию как первый случай применения санкций со стороны Армении к Нагорному Карабаху", - пишет "Политик".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ряд деятелей сепаратистского режима в попытках развязать войну с Азербайджаном и подставить его правительство. Среди обвиняемых был также Баласанян.

Султан Керим