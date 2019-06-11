В ташкентском Университете мировой экономики и дипломатии состоялась презентация книги заместителя министра иностранных дел Азербайджана, первого посла нашей страны в США, ректора Университета АДА, профессора Хафиза Пашаева "Манифест одного посла".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ректор университета, профессор Абдужаббор Абдувахидов, открыв церемонию, проходившую по инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева, находящегося в ведомстве этой структуры, рассказал о жизни, дипломатической деятельности Хафиза Пашаева, значении книги, изданной на узбекском языке.

Ректор выразил уверенность в том, что книга "Манифест одного посла" станет ценным учебным пособием как для молодых, так и опытных дипломатов.

Первый заместитель председателя Сената парламента Узбекистана Садык Сафоев поздравил Хафиза Пашаева с изданием книги "Манифест одного посла" в Узбекистане, рассказал о дружбе с ним, зародившейся в период его дипломатической деятельности в США.

С.Сафоев подчеркнул, что будучи физиком по специальности, Хафиз Пашаев создал в Баку соответствующий мировым стандартам Университет АДА и успешно им руководит. Это свидетельствует о том, что он обладает качествами как ученого, успешного дипломата, так и педагога. В Университете АДА обучаются молодые люди из различных стран мира.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал о дипломатической службе Хафиза Пашаева. По его словам, Х.Пашаев в период деятельности на посту посла в США проделал большую работу по распространению и пропаганде азербайджанских реалий. Сегодня 20 штатов США признали Ходжалинскую трагедию в качестве геноцида, и вклад Х.Пашаева в это дело неоспорим. В своем выступлении посол отметил, что 16 стран мира признали Ходжалинскую трагедию как геноцид, и это является успехом азербайджанской дипломатии.

Хафиз Пашаев выразил признательность за поддержку, оказанную в издании книги, проинформировал о ее создании. Он рассказал о своей дипломатической деятельности в США, создании и деятельности Университета АДА. Дипломат сказал, что в университете готовят кадры по 4 направлениям. Он подчеркнул, что в настоящее время в университете обучаются 2500 студентов, 80 процентов выпускников обеспечиваются работой. Х.Пашаев сказал: "Все, что мы делаем, мы делаем для будущего нашей страны, будущего Азербайджана".

Затем Азербайджанский центр культуры передал в дар библиотеке университета коллекцию книг 60 наименований, изданных за последние 6 лет на узбекском языке об истории, литературе, культуре Азербайджана.

В конце презентации Хафиз Пашаев подарил экземпляры своей книги "Манифест одного посла" с автографом студентам и преподавателям.