https://news.day.az/politics/1128035.html Президент Ильхам Алиев удостоил медалей и почетных званий группу работников здравоохранения
Президент Ильхам Алиев удостоил медалей и почетных званий группу работников здравоохранения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении медалями "Терегги" группы лиц за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства группе работников сферы здравоохранения Азербайджана присвоены почетные звания "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный медицинский работник".
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