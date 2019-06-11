Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении медалями "Терегги" группы лиц за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства группе работников сферы здравоохранения Азербайджана присвоены почетные звания "Заслуженный врач", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный медицинский работник".

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