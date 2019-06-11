Новые власти Армении окончательно растерялись, охваченные шпиономанией и теориями заговоров.

В сентябре прошлого года в Сеть попала запись прослушки разговора глав СНБ Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Говорили они не о погоде, а о резонансном деле Роберта Кочаряна и о давлении на следствие со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.

Месяц спустя после попадания записи в Интернет Ванецян признавался, что организаторы прослушки "были очень хорошо подготовлены и, к сожалению, не оставили следов, по которым возможно было бы предъявить обвинения".

Но сегодня "следы" были неожиданно найдены.

Как пишет Первый Информационный, рассекреченная запись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Армении и начальником Специальной следственной службы возможно было распространено одной из соседних стран.

Об этом накануне заявил председатель Следственного комитета Айк Григорян.

Он сообщил, что есть три способа рассекречивания телефонного разговора, и по данному делу по всем направлениям было проведено расследование, были направлены запросы иностранным государствам, есть приобретенные данные, которые в будущем станут обоснованием для того, чтобы утверждать, что содержание этой прослушки было распространено одной из соседних с Арменией стран. Григорян отказался назвать конкретную страну. Руководитель Следственного комитета сообщил также, что согласно экспертизе, было опровергнуто то обстоятельство, что прослушивание было осуществлено со стороны сотрудников СНБ.

Последнее все объясняет. С самого начала возникло подозрение в заговоре со стороны сотрудников армянской госбезопасности. Теперь теория заговора была заменена на шпионскую версию. Так армянскому обществу будет немного полегче перенести позор своего премьера, подменившего собой следствие и открыто указывавшего силовикам, как именно следует поступать.

Тот факт, что название страны не было произнесено, вызывает некоторые подозрения. Думается, что имеется в виду не Азербайджан, иначе название нашей страны фигурировало бы в заголовках армянских СМИ с восклицательными знаками. Скорее всего, СК хочет создать у общественности мнение, что речь идет о России, желавшей опозорить Пашиняна (что ей, впрочем, удалось).

Султан Керим