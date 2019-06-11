Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Правил осуществления совместного контроля над учреждениями, обеспечивающими бюджетную прибыль по импортно-экспортным операциям", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с приведением актов главы государства в соответствие с настоящим указом; обеспечить в двухмесячный срок приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Государственному таможенному комитету поручено в трехмесячный срок при согласовании с министерством по налогам утвердить на основе оценки рисков, правила определения лиц, импортирующих или экспортирующих товары фактически для третьих лиц.

Министерству юстиции поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабмин.