https://news.day.az/politics/1128176.html Президент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Азербайджаном и Грузией
Президент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Азербайджаном и Грузией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Грузией о сотрудничестве в сфере обороны.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно информации, соглашение о сотрудничестве между Турцией, Азербайджаном и Грузией было подписано 31 марта 2018 года в турецкой провинции Гиресун. Оно вступило в силу с 11 июня 2019 года.
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