Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Грузией о сотрудничестве в сфере обороны.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно информации, соглашение о сотрудничестве между Турцией, Азербайджаном и Грузией было подписано 31 марта 2018 года в турецкой провинции Гиресун. Оно вступило в силу с 11 июня 2019 года.