Армянское издание shame.am обратило внимание на одну занятную деталь. Спускаясь по трапу самолета в аэропорту столицы Казахстана Нур-Султана, Никол Пашинян нес в руках букет цветов. При этом, вручать их среди встречающих вроде было некому, так как премьера Армении встречали только представители сильного пола.

Этот факт, отмечает издание, заинтересовал многих.

"В международном аэропорту Нур-Султана премьер-министра Армении встретили министр информации и телекоммуникации Республики Казахстан Даурен Абаев, замминистра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, начальник государственной протокольной службы Казахстана Искар Айсарин и мэр Нур-Султана Нурлан Нурнеков. Насколько нам известно, у них - традиционная сексуальная ориентация, и к цветам Никола Пашиняна они безразличны. Как и нас, журналистов также заинтересовало, кому должны были подарить букет. В ответ на вопрос журналиста пресс-секретарь "народного" премьер-министра Владимир Карапетян ответил, что в его мировосприятии умещается, что мужчины могут дарить друг другу цветы. Не имея целью оспаривать роль и значение Владимира Карапетяна в мировосприятиях Никола Пашиняна и его лично, констатируем лишь, что "народного" премьер-министра в аэропорту встречали без цветов. А это означает, что у цветов народного премьер-министра был другой адресат. И поскольку, согласно Владимиру Карапетяну, адресатом была не женщина, остается выяснить, кто же мужчина премьер-министра", - пишет с сарказмом shame.am.

А правда, для кого были цветы? Как-то не принято, чтобы официальные лица выходили из самолетов с цветами. Букетами их могут встречать, если высокий гость женщина, но сами они, как правило, никому цветов не дарят. Наверное, Пашинян решил положить начало новой протокольной моде. Хотя, скорее всего, дело в той самой пресловутой некомпетентности, из-за которой Никол Пашинян уже не в первый раз оказывается в центре внимания. Причем вовсе не в лучшем смысле этого слова.

Султан Керим