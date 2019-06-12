Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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