https://news.day.az/politics/1128246.html Президент Ильхам Алиев принял председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена.
Президент Ильхам Алиев принял председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял экс-председателя Сената Нидерландов, экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре