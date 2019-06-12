Интересные новости приходят в последние дни из Армении. Отношения Еревана и Ханкенди обострились настолько, что о них стараются говорить в официальных СМИ как можно меньше. Но ресурсы, не имеющие такой большой ответственности перед "революцией", себя не сдерживают.

Накануне армянский сайт politik.am сообщил некоторые подробности происходящего в сепаратистской власти. Оказывается, правительство Никола Пашиняна отвергло просьбу о финансовой помощи сепаратистам Карабаха. Условием предоставления помощи была названа отставка секретаря так называемого "совбеза" Виталия Баласаняна.

Politik.am утверждает, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. И это первый случай применения санкций со стороны Армении к Нагорному Карабаху.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ряд деятелей сепаратистского режима в попытках развязать войну с Азербайджаном и подставить его правительство. Среди обвиняемых был также Баласанян, который критикует новые власти Армении. Ранее в Ереване был обыскан его автомобиль

Как и следовало ожидать, сепаратисты поторопились все опровергнуть, утверждая, что финансирование идет по графику. Никаких проблем нет, заявили из Ханкенди, а информация СМИ не соответствует действительности. Но почти сразу после этого "опровержения" стало известно, что Баласаняна сняли таки с поста. То есть сепаратисты выполнили требование Пашиняна, препятствовавшее поступлению финансирования.

Армянские аналитики пока не комментируют случившееся, хотя второго толкования у факта быть не может - шантаж Пашиняна удался. Ранее СМИ сообщали, что глава сепаратистского режима Бако Саакян встречался с Баласаняном и настоятельно предлагал тому подать в отставку, объясняя это тем, что так хочет премьер Армении. Баласанян упирался, но самопровозглашенному образованию без финансовых вливаний из Армении никак нельзя. Так что, кто станет жертвой раздора между "двумя армянскими народами", было ясно сразу.

Финансовые вливания из Армении являются на сегодня основным источником финансирования самопровозглашенного образования. В 90-х и в начале двухтысячных основными источниками финансирования оккупационного режима была диаспора, а также США, где большую силу имела армянская община и лобби в Конгрессе. Но со временем финансовые потоки оскудели. В ходе ежегодных марафонов фонда "Айастан" собирается все меньше средств - диаспора потеряла интерес к финансированию сепаратистского образования, которое, как уже ясно всем, никогда не будет признано миром.

Напомним, что в ходе последнего марафона фонду удалось собрать чуть более 11 миллионов долларов, что более чем на миллион меньше, чем в 2017-м и на четыре миллиона - чем было пожертвовано в 2016-м. А российские миллиардеры армянского происхождения вообще отказались давать "долю" Еревану. Они не участвовали в марафоне, несмотря на то, что глава сепаратистов Бако Саакян лично ездил в Москву агитатором.

Американская "финансовая помощь" сепаратистам Карабаха, с трудом пробивавшаяся прежде лобби, с этого года была решением Конгресса прекращена. Диаспора и лоббисты по сей день предпринимают тщетные попытки вернуть в Карабах американскую "помощь" хотя бы в 2020 году, рассчитывая разжалобить Конгресс на 25 миллионов долларов.

Так что рассчитывать сегодня самопровозглашенное образование может только на Армению. В текущем году "межгосударственный кредит", предоставленный Нагорному Карабаху скудным госбюджетом Армении, должен составить 57 миллиардов 847 миллионов драмов (около 120 миллионов долларов США). Именно этими средствами Никол Пашинян шантажирует Ханкенди, и сепаратистам эту потерю не сможет компенсировать никто.

Теперь, после того, как условие "метрополии" выполнено, определенная часть средств перетечет в Карабах. Проблема вроде бы решена. Но она далеко не первая и не единственная между Ереваном и оккупированным Арменией Карабахом. С приходом к власти Никола Пашиняна трещина между оккупантами и сепаратистами растет не по дням, а по часам. Ни дня без скандала.

Очень примечательный случай произошел как раз на днях.

Премьер-министр Армении заявил журналистам, что является первым, кто показал сепаратистам Карабаха переговорный пакет документов. По его словам, в Ханкенди не знали, как идут переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. И так бы оставались в неведении и дальше, если бы он не передал им пакет соответствующих документов.

Заявление Пашиняна вызвало сдержанное раздражение у сепаратистов. Бако Саакян заявил в ответ, что не так давно действительно премьер-министр Армении передал ему пакет документов, относящихся к переговорному процессу, но и он сам также передал Пашиняну имеющиеся у него документы. Сепаратист подчеркнул, что и прежние власти информировали его о ходе переговорного процесса.

Раздувать историю из заявления Пашиняна в Ханкенди не стали - кто знает, отставки какого "чиновника" тот может потребовать на этот раз. И так над сепаратистами дамокловым мечом нависла угроза "миацума", становящаяся все серьезнее и серьезнее с каждым днем.

Но можем успокоить оккупационный режим: до "миацума" дело не дойдет - Азербайджан не позволит.

Зульфугар Ибрагимов