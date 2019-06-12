В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване с седьмого июня проходили совместные тактические учения Вооруженных сил двух стран "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Во вторник председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов наблюдали за совместными тактическими учениями.

Командующий армией генерал-лейтенант Кярям Мустафаев отдал рапорт о подготовке к учениям.

В пункте управления был изучен план оперативно-тактического учения. К учениям, которые были проведены с участием силовых структур, а также подразделений Вооруженных сил Турции, были привлечены около пяти тысяч человек личного состава, более 200 единиц танковой и другой бронетехники, около 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, образцы современного вооружения различного типа и техники, более 30 средств противовоздушной обороны (ПВО) и около 300 другой техники.



После ознакомления с вооружением, техникой и боевыми машинами, находящимися в распоряжении войск Нахчыванского гарнизона, был дан старт учениям.



Согласно сценарию учений, группа воздушного десанта батальона быстрого реагирования Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван", была высажена для противодействия врагу, проникшего на ближние рубежи обороны. Группой были обнаружен и уничтожен разведывательный дозор. Для оказания огневой поддержки батальону был предоставлено артиллерийское орудие D-44. Подразделения ВС Азербайджана смогли укрепиться на возвышенности и уничтожили живую силу и бронетехнику врага. Противник понес серьезные потери и был вынужден отступить.



Затем были задействованы группы специального назначения войск Нахчыванского гарнизона. Штурмовая группа, воспользовавшись рельефом территории и условиями ограниченной видимости, атаковала оборонительные позиции врага. Огневую поддержку обеспечивали бронированные боевые машины типа "КОБРА".



Огнем танков T-90 S были обезврежены танки, бронетехника и живая сила подразделений атакующего врага. Реактивная система залпового огня TOS-1A нанесла удары по позициям врага. Перешедшие в этот момент в наступление вражеские танки были уничтожены огнем противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-S".



Ракетно-артиллерийские подразделения азербайджанской армии приступили к контрудару. Авиация ВВС Азербайджана нанесла удары по бронетехнике, ресурсам и командным пунктам врага. Огнем танков и других боевых машин, были уничтожены бронетехника, находящиеся в укрытии огневые средства врага. Батальонные тактические группы нанесли удары по врагу с флангов.



Эвакуационные группы осуществили эвакуацию поврежденной техники и раненых. В целях развития атаки и расширения в сторону флангов в бой были введены резервы Отдельной Общевойсковой армии. В целях пресечения продвижения резервов врага в бой были высажены группы воздушного десанта. Таким образом, войска Нахчыванского гарнизона вместе с подразделениями Вооруженных сил Турции успешно выполнили задачу, поставленную на совместном учении, и одержали победу над условным врагом.



В заключении, государственные флаги Азербайджана и Турции были вынесены на поле боя, при сопровождении военных самолетов и вертолетов "Су-25".



Командир Отдельной общевойсковой армии, генерал-лейтенант Кярям Мустафаев, отрапортовав о завершении учений, встретился с личным составом.



Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов поприветствовал солдат и офицеров, поздравил их и других участников мероприятия с успешным завершением совместных учений ВС Азербайджана и Турции.



Председатель Верховного Меджлиса заявил, что сегодня армия, части и подразделения Нахчыванской АР обладают мощным материально-техническом обеспечением, современным вооружением и профессиональным личным составом.



"В области создания армии в Нахчыване стоит отметить и поддержку Вооруженных сил Турции. Сегодня уровень сотрудничество в военной сфере между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией вызывает восхищение. Проведение совместных азербайджано-турецких учений является продолжением этого сотрудничества, а также единства между нашими армиями", - отметил Мустафаев.



Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил личный состав по случаю завершению учений "Нерушимое братство-2019".



Акар отметил, что ознакомление солдат и офицеров во время учений с территорией и погодными условия имеет важное значение с точки зрения боевой подготовки.



"Так как в ходе учений личный состав знакомится с боевыми условиями. В целом, совместные учения приносят большую пользу. Мы ближе узнаем друг друга, учимся сражаться плечом к плечу. Мы стали свидетелями того, что учения "Нерушимое братство-2019" были выполнены с большим успехом в рамках дружеского сотрудничества.



По случаю успешного завершения учений Хулуси Акар передал свои поздравления от имени ВС Турции.



Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что Вооруженные силы Турции являются одной из самых сильных армий мира.



"Использование опыта Вооруженных сил Турции имеет важное значение. Совместные учения еще раз продемонстрировали всему миру, что наши вооруженные силы готовы и способны вместе выполнить все задачи", - сказал генерал-полковник.



Закир Гасанов передал свои поздравления личному составу по случаю успешного завершения учений.



Затем было сделано памятное фото.



Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов, министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов наградили ценными подарками офицеров, прапорщиков и солдат, отличившихся на учениях.