Германия прилагает все возможные усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта.



Об этом вице-президент Бундестага Германии Томас Оперман сказал, выступая на учредительной конференции "Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству", проводимой в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.



Он отметил, что Азербайджан является на Кавказе партнером, в котором заинтересована Германия, и пятым по объему поставок экспортером нефти в эту страну.



Вице-президент Бундестага подчеркнул, что мирные переговоры обязательно дают результаты: "Необходимо прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта. Нагорно-карабахский конфликт длится десятилетиями, страдают люди, они сталкиваются с проблемами. Германия поддерживает миссию ОБСЕ в этом направлении. Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта".



Томас Оперман выразил надежду на то, что конфликт будет урегулирован мирным путем.



Отметим, что в рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ в Баку при организации Милли Меджлиса проходит парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству.



Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджан - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны договорились о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.