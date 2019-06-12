Азербайджан заинтересован в наращивании существующего транспортного потенциала и транзитных возможностей.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам Конференции и Выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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