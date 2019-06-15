История всегда и везде творилась величайшими личностями, которые были готовы и способны взять на себя ответственность за настоящее и будущее Родины. Так было, есть и будет. К примеру, Франция была спасена великим Шарлем де Голлем. Именно его по праву называют основателем и президентом Пятой Республики. Именно в его честь названы крупнейший парижский аэропорт, парижская площадь Звезды. Именно ему в разных уголках Франции и мира установлены памятники.

Но все это было позже. А вначале было знаменитое радиообращение Шарля де Голля из Лондона ко всем французам после оккупации Франции немецкими войсками. "Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война - мировая. Настанет день, когда Франция вернет свободу и величие", - заявил тогда де Голль. Это было 18 июня 1940 года. И эту дату по праву считают исторической и поворотной для Франции.

Исторической и поворотной датой для Азербайджана является 15 июня 1993 года, когда Гейдар Алиев был избран председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. То было начало долгого, трудного пути к возвращению величия Азербайджана. И сегодня, спустя 26 лет с момента этой важнейшей даты, мы должны дать справедливую оценку той грандиозной Личности, что повела всех нас по этому славному пути. Пути, о начале которого будут с гордостью вспоминать наши потомки и о котором говорим сегодня мы, кому выпало счастье жить в том Азербайджане, о каком мечтал Гейдар Алиев, дело которого продолжает ныне Президент Ильхам Алиев.

Просто вспомните, какие потери к тому времени уже понесла наша страна. Уже были оккупированы Шуша, Лачин, Кяльбаджар. Армянскими головорезами уже был совершен геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Продолжалась война, гибли мирные люди. Все это накладывалось на общую тревожную внутриполитическую ситуацию. Страна была погружена в пучину хаоса.

И в этой связи примечательно, что третий президент Армении Серж Саргсян в одном из своих недавних интервью ереванским СМИ заявил, что захват Шуши и, тем самым, нанесение азербайджанской стороне наиболее сильного морально-психологического удара стало возможным по причине того, что в нашей стране "в это время просто шла внутриполитическая грызня, полная неразбериха".

Да, выросло уже целое поколение азербайджанцев, которые не помнят ужаса того времени. К счастью, не помнят. Но мы, люди старшего поколения, никогда не забудем время, когда Азербайджан находился в шаге от пропасти. От падения в которую нашу страну спас Гейдар Алиев. Именно поэтому 15 июня в нашей стране отмечается как День национального спасения азербайджанского народа. Именно в этот день у всех нас появилась надежда на возрождение страны, на возвращение ее величия.

Будучи мудрым и дальновидным политиком, Гейдар Алиев понимал важность тотального экономического, политического и военного превосходства Азербайджана над Арменией для возвращения всех оккупированных территорий нашей страны. Именно поэтому он предпринял все возможные усилия для прекращения войны. Он знал, что мы проиграли сражение, но не проиграли войну. Он знал, что время в карабахском конфликте будет работать на нас.

И время показало правоту Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан является общепризнанным экономическим и политическим лидером в регионе Южного Кавказа. Военный бюджет нашей страны почти что равен всему государственному бюджету Армении. Наша армия в апреле 2016 года доказала свою способность выполнить все поставленные перед ней задачи, отвоевав более 2000 гектаров ранее оккупированных территорий. На сегодняшний день азербайджанская армия является самой мощной и самой оснащенной армией в регионе.

Кроме того, несоизмеримы политическое влияние и авторитет Азербайджана и Армении. Наша страна является государством, инициирующим и реализующим самые грандиозные международные проекты. Наше государство проводит взаимоудаленную и взаимоприближенную внешнюю политику, основанную на национальных интересах Азербайджана. А что из себя представляет современная Армения? Это - классическое несостоявшееся государство, не способное даже обеспечить охрану собственных границ своими силами. Это геополитический и геоэкономический тупик на Южном Кавказе. Это точка на карте, в которой регулярно происходят бунты, революции, где царит политическая нестабильность. Это тоннель, в конце которого не видно света.

Такой расклад мы имеем сегодня. Но вынужден подчеркнуть, что так было не всегда. Были в новейшей истории нашего государства очень тревожные времена. Оно нуждалось в приходе Личности, которая бы изменила ход событий. Точно также было и во Франции, у которой был Шарль де Голль. Ровно это же произошло и с Азербайджаном, который начал свой путь к национальному возрождению, к победам в сражениях именно 15 июня 1993 года, благодаря великой Личности - Гейдару Алиеву.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана