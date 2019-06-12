Азербайджан и Турция приглашают Грузию принять участие в совместных учениях.



Об этом сообщил представителям прессы министр обороны Азербайджана Закир Гасанов после трехсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изорией в Габале, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасанов сообщил, что основной темой встречи были совместные военные учения Азербайджана и Турции. Он отметил, что обе страны приглашают к участию в учениях и Грузию: "Хочу сообщить, что в области военного сотрудничества роль учений очень важна. С каждым годом число учений растет. Например если в 2018 году были проведены семь учений, то в 2019 году планируется проведение 13. Эти учения пройдут до конца года. Я имею в виду учения Азербайджана с Турцией. И в ходе встречи было сказано, что мы приглашаем грузинскую сторону участвовать в этих учениях в различных формах".