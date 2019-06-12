Административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "Хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянский интернет-ресурс во Франции, суд счел незаконным и аннулировал "Хартии о дружбе", подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского режима Нагорного Карабаха и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж, передает Day.Az.

Административный суд отменил хартии, руководствуясь тем, что они не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Ранее, 29 мая, административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "Хартию о дружбе" между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана.